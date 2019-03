Lyon-Turin : le tunnel qui divise Matteo Salvini et Luigi Di Maio

La ligne TGV entre Lyon (Rhône) et Turin (Italie) verra-t-elle le jour, alors que le tunnel a commencé à être creusé dans les Alpes italiennes et françaises ? Au sein du gouvernement italien, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles continuent de se déchirer sur le sujet.