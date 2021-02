Italie : un mariage à Venise, la ville de l'amour

Agnès et Sylvain, deux Montpelliérains, ont choisi Venise, en Italie, pour le plus beau jour de leur vie. Les jeunes mariés remontent le grand canal comme le firent des centaines de princesses et d'acteurs avant eux. "C'est un rêve éveillé, c'est la magie de Venise", se réjouit Agnès. La cérémonie à la mairie sera intégralement traduite par une interprète, car le mariage célébré à Venise a la même valeur légale que s'il était prononcé en France.

Pont des Soupirs et tour en gondole

Le couple est d'autant plus ému qu'Agnès fête en même temps son anniversaire et son mariage, avec, comme cadre, la ville de leurs premières émotions ensemble, il y a quatre ans. "On voulait que notre mariage et notre amour soient à l'image de Venise. Unique, hors du commun", confie Agnès, très émue. Une centaine de couples français se marieront à Venise cette année. Pour la mairie, c'est une bonne affaire : elle facture entre 600 et 1 000 euros la cérémonie. Pour photographier cette journée de rêve, les époux ont fait appel à Laure Jacquemin, qui vit à Venise depuis 20 ans. À Venise, il y a des passages obligés, comme la place Saint-Marc, le pont des Soupirs ou encore le fameux tour en gondole. Sans oublier la gastronomie.

