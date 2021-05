Italie : trois personnes interpellées après la chute d'un téléphérique

Sur la carcasse de la télécabine, qui a chuté dimanche 23 mai à Stresa, en Italie, une anomalie a été détectée. Il s'agit d'une pièce rouge en acier, utilisée pour bloquer le frein d'urgence. Pourtant, elle ne doit être enclenchée en aucun cas pendant un fonctionnement normal. Trois hommes, les principaux responsables du téléphérique, ont reconnu avoir installé ce dispositif de neutralisation du frein d'urgence. Ils ont été placés en garde à vue.

Le frein d'urgence ne jouait plus aucun rôle

"Le dispositif de blocage n'a pas été retiré. Donc quand le câble s'est cassé, le système d'urgence n'a pas pu fonctionner, et cela fait presque un mois que cette anomalie existait", a expliqué Olimpia Bossi, procureure de Verbania. Le scénario de cet accident apparaît de plus en plus clair. Vers 12h30, le câble qui permet la traction s'est brutalement cassé. La cabine était pratiquement arrivée au sommet de la station Alpino Mottarone. Elle est alors repartie en arrière, dans la pente, à grande vitesse, avant de s'écraser contre un pilier et de se décrocher. Désactivé, le système de frein d'urgence relié au câble porteur ne jouait plus aucun rôle.



Mais alors, pourquoi les trois suspects ont-ils volontairement voulu se passer de ce dispositif de sécurité ? Selon un avocat, ce choix a été fait pour des raisons économiques. La société qui gère le téléphérique a été fragilisée financièrement par les différents confinements. Elle espérait une bonne saison estivale et faire des travaux à l'automne. Ce pari a coûté la vie de 14 personnes.