Italie : seulement quatre blessés dans un spectaculaire accident de paquebot à Venise

Un paquebot totalement hors de contrôle fonce sur des badauds incrédules. À la dérive, le MSC Opéra, monstre de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, racle le quai du port de Venise (Italie). Des passagers d'un bateau voisin évacuent à la hâte leur embarcation, juste avant qu'il soit percuté. Malgré la violence de la collision, seuls quatre blessés légers sont à déplorer. "Nous avons entendu le bateau qui klaxonnait très fort lorsqu'il était vers les radeaux. Nous nous sommes avancés et nous l'avons vu dévier [de] sa route", décrit un témoin de la scène.

Les géants des mers bientôt bannis de Venise

L'impact s'est produit sur le canal de la Giudecca. Le lieu, aux portes du centre-ville de Venise, est prisé des paquebots, car il offre une vue imprenable sur la ville. Mais de nombreux habitants ne veulent plus de ces navires trop gros, qui menacent les fondations de la ville et la lagune. "Aujourd'hui, c'est la démonstration empirique de ce que nous disons depuis le début", explique Tommaso Cacciari, membre du comité No grande navi. Le ministère de l'Environnement n'en veut plus non plus. Depuis un an et demi, un nouveau terminal maritime est en construction pour bannir ces géants des mers du centre de Venise.

