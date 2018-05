Italie : quel partenaire pour la France ?

Y a-t-il un risque de détérioration entre la France et l'Italie après l'accession au pouvoir de formations anti-européennes et antisystèmes en Italie ? Natalia Mendoza répond à cette question en direct de Rome. "On a déjà eu un avant-goût des possibles tensions entre la France et l'Italie avec les critiques du ministre français de l'Économie Bruno Le Maire contre l'accord de gouvernement en Italie", explique la journaliste.

L'Italie veut tourner le dos aux politiques d'austérité

Face au président français Emmanuel Macron qui veut relancer l'Europe, le gouvernement italien peut devenir un frein. "La priorité de cette coalition populiste est clairement de renégocier certains des engagements de l'Italie vis-à-vis de l'Union européenne et de tourner le dos aux politiques d'austérité prônées par Bruxelles", assure Natalia Mendoza.