Italie : quand les sangliers envahissent Rome et les grandes villes

C'est une image improbable : un habitant de Rome (Italie) tente, sans succès, de faire sortir un sanglier de sa piscine. Les scènes de ce genre se multiplient : une famille de sangliers passe devant une école, une autre remonte l'une des artères de la ville. Les automobilistes ne sont même plus surpris. Des dizaines de milliers de sangliers ont envahi la capitale italienne. Souvent, ils se nourrissent directement dans les poubelles, dont la collecte laisse à désirer. Les habitants sont à bout.

Prolifération non-contrôlée

En entrant en ville, les sangliers sont devenus un sujet de campagne électorale. Les élections municipales approchent, et la maire de Rome est pointée du doigt pour son inaction. "Ce sont les régions qui doivent établir des plans de limitations pour les sangliers", juge Virginia Raggi. "La prolifération n'est pas contrôlée, on estime qu'il y a plus de deux millions de sanglier qui errent dans les grandes villes italiennes", explique le journaliste Alban Mikoczy.