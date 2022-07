Italie : on vous explique la crise politique qui a conduit à la démission du Premier ministre Mario Draghi

Nouvelle crise politique de l'autre côté des Alpes. Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a démissionné, jeudi 21 juillet, au lendemain d'une folle journée au Parlement qui a vu sa coalition d'unité nationale imploser, suscitant l'inquiétude sur les marchés et en Europe. Si vous n'avez pas tout suivi, franceinfo récapitule les événements qui ont conduit à ce séisme politique.

Dans quel contexte intervient cette crise politique ?

Le 14 juillet, la formation populiste Mouvement 5 Etoiles (M5S), qui appartient à la coalition gouvernementale, a décidé de ne pas voter un texte clé soumis au Sénat et vécu comme un "vote de confiance" par le gouvernement. Le parti, lui-même profondément divisé par une récente scission et en berne dans les sondages, estime que ses priorités (instauration d'un salaire minimum et incitations fiscales pour la rénovation énergétique des habitations) ne sont pas prises en compte.

Mais, pour la plupart des observateurs, il s'agit plutôt d'une tactique du M5S pour reconquérir son électorat. Le patron du mouvement, Giuseppe Conte, fait le pari que Mario Draghi continuera à gouverner sans lui, permettant à son parti de regagner les faveurs de l'électorat, dans une posture d'opposant en vue des élections prévues en mai prochain.

Ce scénario a finalement volé en éclats. Arrivé à la tête de l'exécutif en février 2021 pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique, Mario Draghi, économiste et ancien chef de la Banque centrale européenne (BCE), ne veut pas se laisser entraîner dans les jeux politiciens. Il estime que son gouvernement d'unité nationale, allant de la gauche à l'extrême droite, a été rendu caduc par le geste du M5S. Il a donc présenté sa démission le jour-même au président Sergio Mattarella... qui l'a refusée. Le centre-gauche (qui craint que des élections anticipées ne favorisent la droite), un millier de maires ainsi que plusieurs responsables européens (qui voient en lui le chevalier blanc de l'orthodoxie budgétaire) ont exhorté le Premier ministre à rester en fonction.

Que s'est-il passé mercredi ?

Mario Draghi s'est finalement dit prêt à poursuivre sa mission si sa coalition parvient à se ressouder pour éviter des élections anticipées. "L'unique solution, si nous voulons encore rester ensemble, est de reconstruire à partir de ses fondements ce pacte, avec courage, altruisme et crédibilité", a-t-il déclaré devant le Sénat. "C'est ce que demandent les Italiens", a-t-il ajouté, fort de sondages affirmant que deux tiers de ses compatriotes souhaitent que "Super Mario" reste à la barre.

Le Premier ministre a même fait un signe d'ouverture en direction du M5S, assurant qu'il fallait "avancer, avec les partenaires sociaux" vers l'introduction d'un salaire minimum légal, chère aux 5 Etoiles. Mais il a écarté l'idée d'un gouvernement sans eux, comme le demandent Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, et la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini.

Son message d'unité n'a pas été entendu par ses alliés de circonstance. Forza Italia, la Ligue et le M5S ont refusé mercredi de participer à un vote de confiance demandé par le Premier ministre au Sénat. En cause, officiellement : le M5S n'a pas obtenu satisfaction sur ses demandes, et Forza Italia et la Ligue refusent de rester dans un gouvernement aux côtés du M5S, qui a "rompu le pacte de confiance" qui scellait l'unité gouvernementale après avoir boycotté le vote du 14 juillet. Mais, là encore, les observateurs estiment que les partis ont surtout les yeux rivés sur la campagne électorale à venir.

Même s'il obtient finalement la confiance sur le fil, ces désertions en masse sont un désaveu pour Mario Draghi.

Quelles sont les conséquences ?

Mario Draghi a de nouveau remis jeudi sa démission au président de la République, Sergio Mattarella, "qui en a pris acte". Le gouvernement reste en place pour "la gestion des affaires courantes", a annoncé la présidence italienne dans un communiqué.

Vu de France, la secrétaire d'Etat chargée de l'Europe, Laurence Boone, a estimé mercredi sur France Inter que "l'Italie va rentrer dans une période qui est peut-être un peu moins stable que ce qu'on a vu auparavant".

De leur côté, les marchés financiers scrutent la situtation avec attention. La crise politique italienne intervient alors que le pays est confronté à de sérieux défis économiques, de l'inflation galopante (8% sur un an en juin) à sa dépendance au gaz russe, mise en lumière par la guerre en Ukraine. La Bourse de Milan était en berne mercredi, le FTSE MIB (l'indice boursier de référence en Italie) perdant 1,60% à la clôture.