Italie : les spectacles de crèches vivantes animent la ville de Matera

Dans le sud de l’Italie, à Matera, une tradition est encore très suivie de nos jours. Des crèches vivantes se jouent autour d’un tableau central : l’étable, dans laquelle Marie, Joseph et le nouveau-né prennent place, entre l’âne et le boeuf. Ce sont plusieurs milliers de spectateurs qui viennent admirer ces spectacles au centre de la ville, au gré des cinq scènes principales. Et chaque soir, à la tombée du jour, les monuments sont à nouveau mis en lumière et le spectacle recommence.

Des acteurs professionnels, mais aussi amateurs

Dans cette ville ancienne, les comédiens endossent des costumes traditionnels avant de se produire. Certains sont des acteurs de théâtre mais une centaine d’autres sont des amateurs passionnés de la région qui ont créé eux-mêmes leurs costumes, leurs outils. Des grands réalisateurs ont choisi le cadre qu’offre Matera pour tourner des films, comme Mel Gibson qui y a réalisé La passion du Christ en 2004.