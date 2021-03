Italie : les secrets du tiramisu

Le tiramisu est le dessert le plus populaire en Italie. Un incontournable, aussi bien au restaurant qu’à la maison. "On peut le manger à n’importe quel moment de la journée, au petit-déjeuner, le midi, le soir, c’est toujours bon", sourit un Italien rencontré par les journalistes de France Télévisions. C’est à Trévise, au nord du pays, que l’on revendique la paternité de ce dessert. La ville organise même chaque année un championnat du monde de tiramisu.

Vingt tonnes de tiramisu consommés chaque année en Italie

Cette compétition, Francesca Piovesana l’a remportée en 2018. "On était 700 participants, je n’aurais jamais imaginé être la meilleure", raconte-t-elle. "Le mascarpone est très important, c’est ce qui donne la texture de la crème", insiste-t-elle. L’histoire du tiramisu reste incertaine, mais à Trévise, on raconte qu’il était confectionné et servi dans les maisons closes au XIXème siècle. Depuis le tiramisu se décline à tous les parfums, et sous toutes les formes. Chaque année, vingt tonnes de ce dessert sont consommées en Italie.