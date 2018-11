Gastronomie : le tiramisu, la douceur à l'Italienne

Ce n'est pas un simple dessert, mais un véritable bout d'Italie : le tiramisu. Un élément du patrimoine et 600 candidats, tous des amateurs, pour déterminer qui fait le meilleur gâteau. Éric Gleichsner est français, parisien désormais installé non loin de Venise. Il connaît parfaitement la composition du produit : des biscuits savoyards imbibés de café, du cacao et la crème de mascarpone, qu'on mélange avec des œufs et du sucre. La première épreuve est de monter une crème parfaite, sous l'œil des jurés, qui ont une connaissance scientifique de ce qu'ils attendent. Quarante minutes maximum pour réaliser un tiramisu classique ou un autre plus libre.

Des concurrents venus du monde entier

Dans une salle voisine, Géraldine François a pris un risque : pas de sucre, mais du miel de lavande. Il s'agit de surprendre le jury sans totalement le désarçonner. La touche de création va-t-elle convaincre ? Le temps est écoulé, c'est au jury de se prononcer. Les 180 juges italiens goûtent et notent. Les concurrents, eux, viennent du monde entier. Pour ce qui est des résultats, hélas, les Français seront éliminés au premier tour. Pour ces concurrents, l'essentiel était de participer.

Les élèves de l'école hôtelière voisine se sont jetés sur les parts restantes. 4 000 œufs, 750 kg de sucre et de cacao consommés : ce n'était pas vraiment les journées de la diététique. La finale a eu lieu le lendemain, en public et devant les caméras. La grande finale est gagnée par une Italienne de 44 ans, kinésithérapeute de profession et désormais championne du monde de tiramisu. C'est finalement presque logique, puisque le mot "tiramisù" peut aussi se traduire par "remettre d'aplomb".

Le JT

Les autres sujets du JT