Italie : les fleurs de Castelluccio attirent les visiteurs

Près du village de Castelluccio di Norcia en Italie, les champs de lentilles prennent les couleurs de l'arc-en-ciel. Un tableau incroyable qu'il est possible d'observer grâce à l'absence totale de pesticides. L'endroit attire de nombreux visiteurs.

Vue du ciel, la Fioritura est l'un des plus beaux spectacles naturels. 3 000 hectares de fleurs de lentilles éclosent au milieu de coquelicots rouges et de bluets. Un tableau impressionniste qui ne dure que quelques semaines et que Roberto Canali, guide de randonnée, aime faire découvrir à dos d'âne. "C'est un lieu qui respire la liberté, il y a une histoire qui est racontée par le paysage, par les pierres, par le sentier que nous traversons ici", explique-t-il.



300 000 personnes en quelques semaines

Le secret de ces tableaux vivants repose dans l'absence totale de pesticides. Le plateau de Fioritura se trouve à 1 500 mètres d'altitudes. Au début, les fleurs étaient toutes mélangées, les agriculteurs ont eu l'idée de dessiner des motifs et peu à peu, le bouche à oreille a fonctionné. Aujourd'hui, des centaines de camping-cars et de voitures envahissent le haut-plateau, jusqu'à 300 000 personnes en quelques semaines, principalement des Italiens pour qui ce rendez-vous a quelque chose de rituel. Le succès est tel que les visiteurs piétinent les fleurs et ruinent involontairement une partie des récoltes.