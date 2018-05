Italie : les chefs de file du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue entrent au gouvernement, le nouveau cabinet sera investi vendredi

Le nouveau cabinet sera investi vendredi, à 16 heures (heure locale), à Rome.

Fin de la crise politique en Italie. Jeudi 31 mai, le président Sergio Mattarella a demandé à Giuseppe Conte de former un gouvernement, pour la seconde fois en huit jours. Le nouveau cabinet sera investi vendredi, à 16 heures (heure locale), à Rome. Les chefs de file du Mouvement 5 étoiles (M5S) et de la Ligue, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, deviennt vice-Premiers ministres. Le premier est nommé au Développement économique et le second à l'Intérieur.

Plus tôt dans la soirée, le M5S et la Ligue ont annoncé avoir trouvé un accord pour former un nouveau gouvernement. Sergio Mattarella avait mis son veto au premier cabinet proposé par les deux formations populistes, dimanche, à cause de la nomination d'un ministre de l'Economie eurosceptique. Paolo Savona devient finalement ministre des Affaires européennes, tandis que le ministère de l'Economie et des Finances revient à Giuseppe Tria, un professeur d'économie politique favorable au maintien de l'Italie dans l'euro. Le très européen Enzo Moavero Milanesi, qui a travaillé pendant 20 ans à Bruxelles, est placé aux Affaires étrangères.

Après avoir prêté serment, vendredi 1er juin, Giuseppe Conte demandera la confiance au Parlement. Les deux partis qui soutiennent ce novice en politique, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, ont la majorité dans les deux chambres.