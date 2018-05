Italie : le futur gouvernement de Giuseppe Conte inquiète l'Europe

Le programme est chargé pour Giuseppe Conte. Ce professeur et avocat italien est désormais président du Conseil, chargé de former un gouvernement. Tout juste nommé, il a avant tout tenu à rassurer ses partenaires européens. Inconnu du grand public, Giuseppe Conte est totalement novice en politique. Il va devoir composer avec un gouvernement de fortes personnalités eurosceptiques. Matteo Salvini, président de la Ligue, est par exemple, pressenti à l'intérieur, l'immigration étant depuis longtemps son cheval de bataille. Il compte renvoyer 500 000 clandestins.

Un programme anti-austérité et onéreux

Luigi Di Maio, lui, leader du mouvement 5 étoiles, s'oriente vers le ministère du Travail. Il souhaite instaurer un revenu universel de 780 € mensuels pour les plus démunis. Le futur gouvernement ambitionne aussi de baisser les impôts sur le revenu et avancer l'âge de la retraite. Ces mesures anti-austérité couteront de 100 à 170 milliards d'euros, non financés pour l'instant. L'Union européenne redoute ces largesses budgétaires alors que l'Italie est déjà le pays le plus endetté derrière la Grèce.

