Italie : Giuseppe Conte, nouveau chef de gouvernement

Il était jusqu'alors inconnu du grand public en Italie. À 54 ans, Giuseppe Conte, professeur de droit, a été nommé mercredi 23 mai chef du gouvernement. Mais le novice en politique va devoir œuvrer avec un gouvernement de fortes personnalités eurosceptiques. À commencer par Matteo Salvini, 45 ans, le numéro 1 de la Ligue. Il est pressenti au ministère de l'Intérieur. Son credo : l'immigration. Il souhaite expulser 500 000 migrants.

Revenu universel

Autre tête d'affiche : Luigi di Maio, chef de file du Mouvement 5 étoiles. Il sera sans doute ministre du Travail. Il veut instaurer un revenu universel de 780 euros mensuels pour les plus démunis. Le futur gouvernement envisage aussi de baisser les impôts sur le revenu et l'âge de la retraite. Des mesures anti-austérité très onéreuses pour un pays qui est déjà le plus endetté de l'UE derrière la Grèce.

