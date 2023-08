Italie : le crabe bleu menace les palourdes et les moules

Conséquence du réchauffement climatique, les palourdes de l’estuaire du Po se font dévorées par les crabes bleus, une espèce exotique qui se développe dangereusement.

Les palourdes et leurs spaghettis sont un chef-d'œuvre de la gastronomie italienne. C'est désormais en danger à cause du crabe bleu, venu d’Amérique pour s’installer en Méditerranée. Dans le delta de Scardovari (Italie), il fait le désespoir des pêcheurs de palourdes. Le crustacé ne laisse que des coquilles vides sur son passage. "Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qu’il va se passer à l’avenir. Les crabes mangent tout et la lagune devient déserte", précise un pêcheur.

Trois millions d’euros d’incitation

Palourde, moule et même poisson, le crabe aime tout et n’a pas de prédateur. "Selon moi, d’ici la fin décembre, ce sera la fin de la culture des palourdes et des moules", avance Emanuele Rossetti, biologiste à la coopérative de pêche. La seule solution est de pêcher davantage de crabes. Pour cela, le gouvernement a dépensé 3 millions d’euros d’incitations car le crabe bleu est aussi délicieux.