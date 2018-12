Italie : l'Etna est entré en éruption, une première depuis le printemps 2017

Une épaisse fumée noire plane dans le ciel sicilien. Le célèbre volcan Etna est soudainement entré en éruption, lundi 24 décembre. Les premières secousses sismiques ont été enregistrées vers 9 heures. "L'éruption s'est produite sur le flanc de l'Etna, c'est la première éruption latérale depuis plus de dix ans, mais elle n'a pas l'air dangereuse", a expliqué à l'AFP Boris Behncke, de l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV).

Start of #Etna's first flank eruption for more than 10 years, shortly after noon on 24 December 2018, seen from my home in the village of Tremestieri Etneo, 20 km south of the summit of the volcano pic.twitter.com/152d9F795y