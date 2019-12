Italie : jusqu\'à 24 000 € pour venir s\'installer dans un village du Molise

Malgré ses forêts verdoyantes et ses paysages grandioses, la région du Molise se vide peu à peu. Dans le village d'Oratino, des dizaines de maisons sont abandonnées, parfois depuis plus de dix ans. Presque tous les commerces ont fermé et dans les rues on ne croise plus que des personnes âgées. Alors, les élus ont eu l'idée de proposer 24 000 € a qui voudra bien s'y installer, plus 700 € par mois pendant trois ans pour ceux qui y créeront une activité. La période pour envoyer sa candidature s'est terminée le 1er décembre.

400 projets reçus

La région espérait recevoir une bonne vingtaine de candidatures, mais finalement, 400 projets ont été envoyés du monde entier. Une première enveloppe supérieure à 1 million d'euros va permettre à la région de fiancé 50 arrivées immédiates. Dans les villages, les maires participent au choix des candidats en fonction des besoins de leur commune. Si le premier bilan est positif, la région relancera une nouvelle campagne d'allocations pour attirer de nouveaux habitants.