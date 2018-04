Italie : des montgolfières traquent les pollueurs

Avec les Alpes en toile de fond, d'étranges montgolfières surplombent le Piémont, en Italie. Leurs occupants ne sont pas là pour profiter de la vue sur la plaine du Pô, mais pour débusquer les décharges sauvages. Perchés sur leur nacelle, rien n'échappe à la vigilance de ces bénévoles volants. D'autant que les montgolfières peuvent évoluer à quelques mètres d'altitude afin de voir partout, dans les moindres recoins, à l'affût du moindre sac suspect.

Survol deux fois par semaine

La montgolfière de surveillance est rejointe par un camion où un agent municipal, accompagné d'un policier, cherche le moindre indice pour retrouver le propriétaire des déchets. Dans la plupart des cas, l'auteur du délit sera puni, il lui en coûtera jusqu'à 600€ d'amende. À la lisière d'un bosquet, le ballon a repéré une décharge sauvage. Depuis un an et demi, la ville de Mondovi est surveillée de haut par ces montgolfières. Ces jolis ballons aux couleurs vives volent deux fois par semaine au-dessus de la commune et pourraient inspirer d'autres villes du pays.

