Décharges sauvages : que dit la loi ?

Les décharges sauvages sont un fléau qui touche l'ensemble du territoire français. Sur le plateau du 19/20, le journaliste Jean-Christophe Batteria revient sur quelques exemples et sur les risques encourus par les pollueurs. Il explique : "Aucun département n'est épargné par les décharges sauvages. Près de Marseille (Bouches-du-Rhône) sur les hauteurs, on trouve des carcasses de voitures, de l'électroménager, des pneus, de l'huile... Et dès que l'endroit est nettoyé, il se garnit à nouveau de détritus. À Orléans (Loiret), des ordures ménagères s'entassent là où elles ne devraient pas être. Dans les vignobles près de Carcassonne (Aude), des détritus s'entassent à perte de vue."

Quels risques pour les pollueurs ?

La loi est pourtant bien claire et très sévère sur le sujet. Le journaliste précise : "Vous risquez 75 euros d'amende si vous jetez une simple poubelle, 1 500 euros en cas de dépôt depuis un véhicule et s'il s'agit de déchets professionnels, cela peut atteindre 75 000 euros d'amende et une peine de 2 ans de prison. Il est très rare que les pollueurs se fassent prendre, mais cela pourrait changer, car les municipalités font appel à des détectives qui remontent la filière des déchets. L'ONF dote même les arbres de caméras très discrètes pour qu'enfin les pollueurs soient les payeurs".

