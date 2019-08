Italie : course contre-la-montre dans les falaises pour retrouver Simon Gautier

Ses proches et sa famille sont toujours sans nouvelles. Samedi 17 août, plus d'une semaine après sa disparition, Simon Gautier est toujours porté disparu près de Policatro, en Italie. Après un appel à l'aide de la mère du jeune homme, de nombreux amateurs se sont joints aux secours pour les recherches. "Mais le plus important, la maman en convient, c'est la présence de spéléologues, de vrais spécialistes, qui eux seuls peuvent apporter l'aide technique nécessaire", rapporte le correspondant en Italie Alban Mikoczy.

Drones et hélicoptères

Pour arpenter les falaises de ce site sauvage, du matériel d'escalade est indispensable. "Enfin il y a les hélicoptères, les drones des carabiniers italiens qui tentent eux aussi de donner un regard plus général à la zone pour tenter de participer le plus efficacement possible à cette véritable course contre-la-montre", conclut le journaliste Alban Mikoczy.

