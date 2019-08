VIDEO. Disparition de Simon Gautier : les recherches affinées grâce à des images de vidéosurveillance

Sac de randonnée sur le dos, Simon Gautier a été filmé par une caméra de vidéosurveillance le jour de son départ. Le jeune homme de 27 ans n'a plus donné signe de vie depuis son dernier appel au 112 vendredi 9 août après une chute. Sur les images, on le voit passer devant une agence de canoë-kayak à l'ouest de la ville de Policastro (Italie). C'est le point de départ du périple qu'il allait entreprendre sur la côte. "Il a un énorme sac à dos de randonnée, donc forcément il a mis des rations dedans. (...) On sait maintenant qu'il a pris assez de vivres pour survivre plus de quinze jours", précise Thomas Marsal, ami de Simon Gautier.

Une course contre-la-montre

Malgré ces nouvelles encourageantes, le jeune homme est blessé aux jambes et la chaleur est écrasante en cette saison. La vidéosurveillance indique également que le randonneur est parti jeudi 8 août en fin d'après-midi. Une indication qui permettrait d'affiner la zone de recherche. Proches comme sauveteurs sont désormais engagés dans une course contre-la-montre pour retrouver Simon Gautier.

Le JT

Les autres sujets du JT