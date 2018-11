Italie : à Rome, l’état des routes est catastrophique

Rome n’est pas seulement la capitale d’un empire ayant dominé l’Europe et le bassin méditerranéen pendant plusieurs années ou celle de l’Italie. C’est aussi la capitale des nids de poules. S’il y a en effet la Rome des cartes postales avec ses ruines antiques et ses édifices religieux, il y a aussi la Rome des Romains, avec ses rues en piteux état. Les nids de poule sont ainsi le cauchemar des automobilistes ou des deux-roues et aucun quartier n’est épargné.

Des habitants de Rome manifestent contre le délabrement de leur ville

Selon certains experts, il faudrait 1,5 milliard d’euros pour la rénovation des rues de Rome. Pour le budget d’un pays déjà lourdement endetté, c’est beaucoup trop. La maire populiste de la ville n’a pas pu entamer les grands travaux qu’elle avait promis au cours de sa campagne. La coalition gouvernementale, à laquelle participe pourtant son parti, vient même de lui supprimer 180 millions d’euros d’aides. Priorité aux aides et aux revenus minimums, pas aux routes. Fin octobre, des habitants de la "ville éternelle", ont manifesté contre le délabrement de leur ville.

