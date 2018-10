Italie : à la découverte du premier café produit en Europe

Ceci est une révolution : voici le premier café 100% sicilien. Rosolino Palazzolo, producteur de café en Sicile (Italie), a importé ses plans de café du Costa Rica. La récolte est prévue fin mars, début avril. D'ici là, les plantes devront survivre à l'hiver. Dans la plantation, tout fait plutôt penser à l'Amérique Centrale qu'à l'Europe, avec des mangues, des papayes ou des bananes. Les bananiers offrent une protection naturelle aux plans de café et un fort degré d'humidité. Dans une serre voisine, la culture industrielle a commencé, avec une centaine de plans qui donneront des grains l'année prochaine si tout va bien.

Clientèle nouvelle

En Sicile, l'hiver est de plus en plus court, le climat de plus en plus tropical : cela permet la culture d'une plante qui n'existait pas en Europe. À Alcamo, la ville voisine, Isidoro Stellino va torréfier un premier échantillon de ces grains 100% européens. 100 grammes de grains donnent environ 80 grammes de café : de quoi faire environ une dizaine de tasses. "Il aura cette pointe d'acidité comme la plupart des arabicas. Il a une petite saveur de miel avec la torréfaction", explique-t-il. Une boisson plus douce, moins robuste, qui pourrait séduire une clientèle nouvelle. Ce café suscite en tout cas la curiosité. On ne sait pas encore à quel prix il sera vendu.