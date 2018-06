Italie : à la découverte des charmes de la ville de Taormine

Taormine, joyau de la Sicile, en Italie, plonge sur une mer bleu azur, au pied de l'Etna. Dans toutes les rues, on trouve des églises ou des palais aux inspirations ibériques qui offrent un panorama à couper le souffle. À quelques minutes de bâteau, une grotte propose le spectacle sublime d'une eau aux reflets bleutés. Tantôt île, tantôt presqu'ile, la réserve naturelle est célèbre pour sa végétation luxuriante.

Taormine est de lus en plus touristique

Le site le plus important de Taormine est sans doute le théâtre gréco-romain. Construit par les Grecs, il a été repensé par les Romains qui y ont organisé des combats de gladiateurs dans un décor somptueux, au milieu de colonnes incrustées de pierres précieuses. Si vous voulez goûter à la douceur de la vie sicilienne, il est conseillé de se dépêcher. Chaque année, la tranquillité de Taormine attire de plus en plus de touristes.

