Italie : 13 personnes ont perdu la vie dans la chute d'une cabine téléphérique

En Italie, 13 personnes sont décédées dans la chute d'une cabine téléphérique, dimanche 23 mai. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.

Un dramatique accident s'est produit, dimanche 23 mai, à Stresa, en Italie. 13 personnes sont décédées dans la chute d'une cabine de téléphérique. Les rares témoins évoquent une chute de presque 100 mètres et un choc extrêmement brutal. Les corps ont été évacués avec précaution sur des civières. Deux enfants, âgés de cinq et neuf ans, ont survécu et sont grièvement blessés. Dans une zone escarpée, les secouristes italiens ont constaté la violence de l'accident.

Une enquête est en cours

Les enquêteurs travaillent désormais sur les causes du drame. Au sol, un câble de traction est la pièce principale dont ils disposent pour comprendre ce qu'il s'est passé. S'est-il rompu ? S'est-il détaché des attaches qui le fixent au pylône ? Dimanche soir, il était encore trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que l'accident s'est produit dans la dernière partie d'une ascension qui dure environ 15 minutes.