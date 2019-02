Feuilleton : Venise, le carnaval démasqué (2/5)

Direction Venise (Italie), où l'un des carnavals les plus élégants au monde bat son plein depuis le coup d'envoi des festivités dimanche 24 février, et l'envole de l'ange de puis le haut du Campanile de la place Saint-Marc. Et pour que la fête soit réussie, il faut des carnavaliers à la hauteur, et comme chaque année dans la Cité des Doges, beaucoup d'entre eux seront des Français, parmi les plus créatifs des participants.

"J'ai eu le coup de cœur la première fois que je suis venue"

Florence est un des visages du carnaval de Venise, où elle vit depuis six ans. Elle a en quelque sorte épousé la cité. "J'ai eu le coup de cœur la première fois que je suis venue, quand j'avais 14 ans. C'est là que j'ai dit qu'un jour je voudrais vivre ici, organiser des soirées, travailler pour Venise", se souvient-elle. Illustratrice de livres anciens, elle a fait de sa vie une œuvre d'art dédiée à la ville posée sur l'eau, et au siècle de la Renaissance.

