Feuilleton : Venise, le carnaval démasqué (1/5)

C'est l'un des évènements costumés les plus connus au monde. Le carnaval de Venise (Italie) a débuté dimanche 24 février avec le traditionnel saut de l'ange. Et derrière les masques et les costumes, il y a de vraies histoires ainsi que des coutumes. Sur la place Saint-Marc, des milliers de personnes sont rassemblées, et toutes portent des costumes d'époque. Suspendue en haut du Campanile à 99 mètres du sol, Erika vole dans un incroyable costume papillon. Elle est l'ange de cette année.

Une robe plus légère, en synthétique

Elle donne ainsi le coup d'envoi officiel du carnaval, sous le regard de Stefano Nicolao, créateur du costume. L'histoire de ce vêtement commence il y a plusieurs mois, à l'écart du centre-ville, dans l'atelier de Stefano. Il est le spécialiste de ces robes spectaculaires, et celle de cette année sera spécifique, car en synthétique, pour plus de légèreté. "Pour la première fois, les ailes de l'ange ne sont pas faites en plumes, mais dans cette matière qui rappelle par certains côtés nos verreries traditionnelles", explique le créateur.

