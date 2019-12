Feuilleton : Noël au Vatican (2/5)

Une bouteille de pétillant en haut des cimes pour célébrer une étonnante aventure. Fin novembre dans les Alpes italiennes, l'hiver s'est déjà installé. Les premières neiges sont le décor d'un transfert d'un colosse bientôt célèbre dans le monde entier. Avec ses six tonnes, le sapin trônera place Saint-Pierre au Vatican (Italie). Il est transporté par les militaires italiens. Ils ont mobilisé leur plus gros hélicoptère. "C'est maintenant que commence l'aspect le plus technique et le plus important, la saisie et le transport de l'arbre par l'hélicoptère, il ne peut pas y avoir d'erreurs", explique un des hommes qui supervise l'opération.

Un épicéa haut de 25 mètres, large de 10 mètres

L'armée est venue avec tout le matériel pour enlever délicatement l'arbre, symbole de Noël. Ils doivent glisser des sangles rembourrées dans l'enchevêtrement de branches sans rien abimer évidemment. La veille au petit matin, l'arbre était encore debout. Ce n'est pas un sapin, mais un épicéa haut de 25 mètres, avec une largeur de 10 mètres, à la forme parfaitement conique. Le 5 décembre est magique, le sapin est allumé pour la première fois sur la place Saint-Pierre au Vatican (Italie).

