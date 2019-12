Feuilleton : Noël au Vatican (1/5)

C'est le plus petit État du monde, l'un des plus secrets aussi : le Vatican. Derrière les apparitions du pape et ses messages religieux et politiques, un monde nous a entrouvert exceptionnellement ses portes d'habitude fermées à double tour. Le père Bruno est un des proches du pape François. L'une des rares personnes autorisées à entrer dans sa sacristie. Il a même accès à son coffre-fort et à un bijou parmi les plus précieux de toute la chrétienté : l'anneau du pêcheur. C'est la bague personnelle de chaque pape. Benoît XVI la portait en permanence, pas le pape François.

Un morceau de l'habit de Saint-François cousu dans celui du pape

"Le pape aime porter une autre petite bague, plus simple. Celle-ci c'est l'anneau du pêcheur, mais il préfère quelque chose de moins encombrant", souligne le père Bruno. Ce dernier prépare les vêtements religieux du souverain pontife. Et cousue dans son aube blanche, il y a une pièce de tissu très symbolique. "Derrière la partie centrale du vêtement, près du coeur du Saint-Père et cousue au fil d'or, un petit morceau de l'habit de Saint-François, une relique. Le pape porte en permanence près de lui celui qu'il admire tant : Saint-François d'Assise", poursuit le père Bruno.

Le JT

Les autres sujets du JT