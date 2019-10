Feuilleton : les Cinque Terre, perles d'Italie (5/5)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les Cinque Terre (les Cinq Terres en français), sont cinq villages italiens perchés entre ciel et mer et classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Si les couleurs et les paysages sont magnifiques, y vivre et y travailler est un défi quotidien. Car seule la mer y est plate. Les habitants n'y marchent pas, ils grimpent, avec parfois des engins spéciaux pour monter les produits des marchés vers les restaurants.

Des sentiers difficiles

"Ce n'est pas comme il y a cinquante ans. Pour nous qui vivons à la campagne, il n'y a plus de mulets. Les restaurants ont besoin d'eau, de vin, de choses lourdes. Comment pourrait-on porter ça à l'épaule ?", explique un habitant. Pour les randonneurs, les sentiers sont parfois difficiles, mais la vue en vaut la chandelle.cinq, explique une touriste belge. Le lendemain, il faudra crapahuter pour visiter deux autres villages.