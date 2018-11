Ferroutage : ces camions qui prennent le train

Sortir les camions polluants des routes françaises en leur faisant prendre le train, c'est le principe du ferroutage que le gouvernement veut développer. Mardi 6 novembre, à Calais (Pas-de-Calais), une nouvelle autoroute ferroviaire a été inaugurée. Trois infrastructures de ce type existaient déjà en France, il s'agit de la quatrième et elle reliera Orbassano (Italie) à Calais. Près des Alpes, cela fait quinze ans que les camions voyagent de France en Italie sur des rails. 175 kilomètres de voies ferrées plébiscitées par les routiers eux-mêmes.

Plus économique et plus écologique

En moyenne, un trajet en ferroutage est plus économique que sur la route, au-delà de 500 kilomètres. Par ailleurs, un camion qui traverse la France en train, c'est 1,2 tonne de CO2 rejeté en moins. Pourtant, le ferroutage a du mal à décoller. En 2017, seuls 110 000 camions ont été transportés par voies ferrées alors que l'objectif pour 2020 est de 500 000. La raison : des retards fréquents et des capacités limitées. Deux nouvelles autoroutes ferroviaires pourraient voir le jour en direction de Barcelone (Espagne) et du Sud Ouest de la France.

