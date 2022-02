Eurozapping :  les étudiants italiens dans la rue, le blues d’Air France KLM, les héros de la marine portugaise

Les étudiants italiens dénoncent les risques de l’apprentissage. Chassés par la police à Milan, ils crient leur colère dans toute l’Italie, après la mort de deux jeunes pendant leur stage. Des accidents de travail qui ont cristallisé leur mécontentement. "Nous avons beaucoup de raisons de manifester, mais ce qui est inadmissible c’est la mort de ces deux jeunes", explique l’un d’eux. Depuis la réforme de l’apprentissage en 2015, l’alternance s’est largement développée et les jeunes se trouvent en première ligne dans un monde du travail où la sécurité fait structurellement défaut. Plus de 1 400 décès en un an en Italie.

4 milliards d'euros pour soutenir Air France KLM

Au Pays-Bas, le blues d’Air France KLM. Le bilan est moins catastrophique qu’en 2020, mais le déficit est toujours là. La compagnie aérienne n’a pas retrouvé tous ses clients. Si les vacanciers sont prêts à repartir, les entreprises pourraient faire des économies sur les déplacements. "Le voyageur d’affaires ne reviendra pas, il a découvert qu’on peut aussi faire des affaires en utilisant le virtuel avec Teams et Zoom", indique Manon Luiting, présidente de l’association néerlandaise des voyages d’affaire. Pour soutenir Air France KLM, l’Etat français pourrait mettre la main à la poche, jusqu’à 4 milliards d’euros de recapitalisation.

La marine portugaise à la rescousse d’un navire en feu. Opération de sauvetage au large des Açores. Un incendie s’est déclaré à bord du Felicity Ace. L’armée portugaise a réussi à évacuer les 22 membres d’équipage. Ce navire marchand transportait des voitures de luxe depuis l’Allemagne jusqu’aux Etats-Unis. Toujours à la dérive, il ne présente aucun risque de pollution. La marine portugaise prévoit un remorquage dans les prochains jours.