Eurozapping : des avions cloués au sol en Islande, des voitures moins accidentées en Belgique

En Islande, la compagnie aérienne Wow a fait faillite, abandonnant ses clients, excédés. "On ne fait pas faillite du jour au lendemain, c'est l'aboutissement d'un processus", estime une cliente. La compagnie assurait un tiers du trafic aérien islandais. Elle est victime de la hausse du prix des carburants et des surcapacités aériennes en Europe.

Premier arrivé, premier passé

La légitime défense est renforcée en Italie. Le texte du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a été adopté par le Sénat. Il permet de riposter beaucoup plus facilement face à un cambrioleur, y compris avec une arme. "Cela n'instaure pas le Far West, mais protège les citoyens", estime Matteo Salvini.

Les Belges testent eux la fin de la priorité à droite, qui serait responsable de 15 000 accidents par an. Le panneau a été supprimé dans plusieurs villages des Flandres. Ainsi, c'est au premier arrivé de s'engager, et c'est apparemment beaucoup plus efficace.

Le JT

Les autres sujets du JT