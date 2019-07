Éruption du Stromboli : l'île volcanique retrouve un peu de calme

Jeudi 4 juillet, le Stromboli, en Italie, a retrouvé son calme précaire. Au pied du volcan, la Méditerranée est recouverte d'un tapis de cendres, tout comme le village de Ginostra, évacué la veille. Les pompiers s'activent désormais à effacer les traces de l'éruption. Mercredi 3 juillet, peu avant 17 heures, deux explosions d'une rare intensité ébranlent la petite île volcanique. Jamais ils n'avaient vu une telle fureur depuis 2007. Le panache de fumée et de cendres a atteint 2 km de hauteur.

Un randonneur a trouvé la mort sur les pentes du volcan

Le village de Stromboli assiste au spectacle, impuissant. "Tout est devenu sombre, alors on a eu peur. Heureusement, la colonne de fumée est montée vers le ciel", témoigne une habitante. Pris de panique, un flot de touristes quitte l'île. Un déluge de pierre et de lave s'est abattu sur la face sud du volcan. Un randonneur a trouvé la mort sur les pentes qui fument encore, et que les Canadairs arrosent inlassablement pour contenir le risque d'incendie.

