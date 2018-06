Italie : un gouvernement a été formé

En Italie, on prend le même et on recommence. Giuseppe Conte a de nouveau été chargé de former un gouvernement jeudi 31 mai au soir. Quelques heures auparavant, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue s’étaient mis d’accord pour reproposer son nom et pour constituer un gouvernement. Cela n’avait pas pu être le cas en début de semaine, car le président de la République avait retoqué le nom du ministre des Finances, jugé trop eurosceptique. "Cela ne va pas s'arrêter là, explique Natalia Mendoza, correspondante France 24 en direct de Rome. Dès vendredi 1er juin, les nouveaux ministres vont prêter serrement et à partir de là, le nouveau gouvernement va s'atteler très vite à la tâche, avec à sa tête Giuseppe Conte."

L’expulsion massive d’immigrés clandestins

"Luigi Di Maio, leader du Mouvement 5 étoiles, prend la tête d'un nouveau ministère du Développement économique et du travail et Matteo Salvini, le patron de la Ligue, hérite pour sa part du ministère de l'Intérieur. Dès jeudi 31 mai au soir, Matteo Salvini a donné le ton avec un discours très dense, très fort, dans lequel il rompt avec les orientations du précédent gouvernement", explique Natalia Mendoza. La journaliste rappelle que M. Salvini "promet l'expulsion massive d'immigrés clandestins, une réduction des dépenses liées à l'accueil des migrants et un tour de vis sur les questions sécuritaires."

Le JT

Les autres sujets du JT