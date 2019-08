Italie : Matteo Salvini au milieu d'une crise politique

Matteo Salvini est apparu tout sourire, vendredi 9 août, au milieu de ses partisans. Pourtant, les temps sont difficiles pour le ministre de l'Intérieur italien. Il a récemment mis un terme à sa collaboration Luigi Di Maio et le Mouvement 5 étoiles. Une rupture qui fait parler dans le pays. "Leurs différences étaient claires. Ils étaient tous les deux comme chat et chien", estime un passant. Leur collaboration aura duré 17 mois. Elle a pris fin au terme d'un nouveau désaccord sur la ligne à grande vitesse Lyon-Turin.

De nouvelles élections réclamées

En meeting vendredi 9 août dans la ville de Pescara (Abruzzes), il a officialisé la fin de la coalition populiste. "Quand un couple s'est aimé à un certain moment et décide ensuite que les routes doivent se séparer, c'est mieux de le faire de façon consensuelle et rapidement", déclare-t-il. Matteo Salvini a annoncé vouloir de nouvelles élections. Un souhait qui ne passe auprès de ses opposants. "Ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de décider quand on convoque des élections", rappelle Giuseppe Conte, le président du conseil italien.





