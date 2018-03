Italie : forte participation dans les urnes

Lorsque Silvio Berlusconi s'est présenté ce dimanche 4 mars, à Milan, pour voter, une militante Femen s'est précipitée dans sa direction. Sur sa poitrine était écrit : "Berlusconi, tu es périmé". La jeune femme est immédiatement maîtrisée et quelques minutes plus tard, l'ex-Cavaliere était de retour.

Offre politique fragmentée

Partout dans le pays les électeurs se sont déplacés en masse. L'affluence n'était pas prévue et de longues files d'attente se sont formées. Mais cela n'a pas découragé les Italiens, bien décidés à envoyer un message fort à la classe politique. Les électeurs doivent départager l'alliance de la droite et de l'extrême droite menée par Matteo Salvini, de la Ligue du Nord, le Mouvement 5 étoiles dirigé par Luigi Di Maio, et la gauche de Matteo Renzi, soit une offre politique plus fragmentée que jamais.

Le JT

Les autres sujets du JT