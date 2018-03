Italie : élections indécises

François Beaudonnet est en direct de Rome (Italie), et revient sur cette journée électorale en Italie. "L'une des grandes inconnues de ce scrutin est le taux de participation. On pensait qu'il allait être très faible, mais selon les chiffres qui sont tombés à midi, ce taux de participation est de quatre points plus élevé qu'il ne l'était aux dernières élections en 2013", indique le journaliste.

Trois scénarios

Qu'est ce que cela veut dire ? "Vraisemblablement, les Italiens sont en train de se mobiliser. Les enjeux sont très importants et ils ont en gros trois possibilités : soit ils reconduisent à nouveau un gouvernement de gauche (ce qui est très peu probable), soit ils renversent la table en faisant confiance au Mouvement 5 étoiles, anti-système et populiste revendiqué, soit, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, ils donnent leur voix à la coalition de la droite et de l'extrême droite", explique François Beaudonnet.

Le JT

Les autres sujets du JT