Élections en Italie : une campagne sous tension

François Beaudonnet est en direct de Rome (Italie) et revient sur la situation politique tendue dans le pays. "La tension a même tendance à monter au fur et à mesure que l'on s'approche du vote. À Milan, dans le nord du pays, en marge du meeting du leader d'extrême droite Matteo Salvini, il y a eu des échauffourées et des heurts. Il y en a d'ailleurs tous les jours en Italie où on a vraiment le sentiment que ce sont deux Italie qui s'affrontent", explique le journaliste.

Parole raciste libérée

"D'un côté l'extrême droite et les néofascistes, qui ont une parole raciste complètement libérée, et de l'autre la gauche et l'extrême-gauche, qui ont très peur du retour d'une forme de fascisme", assure François Beaudonnet. Dans ce contexte très tendu, cette dernière semaine avant le vote s'annonce très longue.

