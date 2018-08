Viaduc effondré : la France est-elle à l'abri ?

Il existe en France plus de 230 000 ponts routiers, soumis à une étroite surveillance. Ils sont en effet régulièrement inspectés lors de visites dites "IQOA" ("Image Qualité des Ouvrages d'Art du réseau routier national"). Les ouvrages sont ensuite classés dans l'une des 5 catégories existantes en fonction de leur état. Dans les catégories 1 et 2, on retrouve les structures en "bon état apparent" ou ayant des "défauts mineurs". La catégorie 2E regroupe les ouvrages ayant des "défauts risquant d'affecter la structure à court terme".

Les ponts, points faibles du réseau routier

La catégorie 3 concerne les ouvrages à la structure "altérée" et qui ont besoin de travaux sans caractère d'urgence. Enfin, la catégorie 3U regroupe "les structures gravement altérées avec un besoin urgent de travaux". Les ponts sont les points les plus vulnérables et les plus onéreux du réseau routier français.

