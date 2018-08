Viaduc de Gênes : la polémique enfle

Après le drame survenu à Gênes mardi 14 août, le gouvernement italien, alliance populiste entre le Mouvement 5 étoiles, la Ligue et le parti d'extrême-droite, désigne déjà les responsables. D'abord, la société concessionnaire de l'autoroute. Danilo Toninelli, le ministre des Transports a déclaré : " la première chose que nous allons faire est de relire le contrat conclu avec Atlantia. Nous allons le révoquer et sanctionner lourdement ces gens qui ont clairement manqué à leurs obligations contractuelles". À ses côtés, le vice-Premier ministre Luigi Di Maio accuse aussi l'actionnaire de la société d'autoroute, le groupe Benetton, d'avoir bénéficié de la mansuétude des gouvernements précédents.

L'Europe pointée du doigt

Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, lui, ajoute un autre responsable : l'Europe. Le gouvernement italien s'en prend aussi aux poids lourds européens qui sont de plus en plus nombreux à emprunter ce viaduc et l'auraient donc, selon lui, fragilisé.

