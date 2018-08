Viaduc de Gênes : journée de deuil national en Italie

Dans cette grande salle du parc des expositions de Gênes (Italie) transformée en chapelle ardente samedi 18 août, 18 cercueils recouverts de fleurs. Les plus hautes autorités de l'État italien sont là : le président de la République, Sergio Mattarella, réconforte une à une les familles des victimes. Il y a aussi les deux hommes forts du gouvernement : le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, de la Ligue ; et le ministre du Travail, Luigi Di Maio, du Mouvement 5 étoiles.

La moitié des familles de victimes ont boycotté la cérémonie

C'est l'archevêque de Gênes qui célèbre cette messe retransmise en direct à la télévision italienne, samedi 18 août. Au premier rang, les familles des victimes rassemblées autour du cercueil de leurs proches et des représentants de ces sauveteurs qui travaillent sans relâche depuis quatre jours dans l'espoir de retrouver des survivants, et qui ont tenu à rendre hommage aux victimes. L'Italie est en deuil, mais la moitié des familles des victimes ont refusé de s'associer à cette cérémonie nationale, mettant en cause la responsabilité de l'État dans cette catastrophe.

