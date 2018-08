"On est des miraculés", témoigne une famille qui est passée sur le viaduc Morandi cinq minutes avant la catastrophe

Cette famille rencontrée par France Bleu Azur sur une aire d'autoroute italienne se dit traumatisée.

À la frontière franco-italienne, sur l'autoroute qui mène à Gênes, les automobilistes suivent de près les informations relatives à l'effondrement du viaduc Morandi. Ivano, responsable de la station-service sur l'aire située à cinq kilomètres de San Remo (Italie), oriente les conducteurs qui ont pris la direction de Gênes. "Les gens nous demandent comment faire pour traverser Gênes", raconte-t-il à France Bleu Azur. "Il faut faire une déviation et prendre une autre autoroute pour se retrouver au-delà de Gênes."

Izra, son mari et ses deux enfants, rencontrés sur l'aire d'autoroute, rentrent de vacances en Italie, et se rendent à Nice. Ils sont passés sur le pont avant qu'il ne s'effondre. "Il y a deux jours on a emprunté le pont, et en revenant on était à cinq minutes de la catastrophe. C'est très traumatisant", témoigne le père de famille. "On l'a échappé belle, on est des miraculés", renchérit Izra.

"Il y a peu de temps, en Italie, beaucoup d'accidents de ce type sont survenus, donc nous sommes inquiets", raconte une Italienne.

Dans notre région, il y a beaucoup de vieux viaducs comme celui qui est tombé à Gênes, que nous empruntons tous les jours pour aller travailler, donc ce n'est pas rassurant.Une Italienneà France Bleu Azur