Italie : ce que l'on sait de l'effondrement d'un viaduc autoroutier à Gênes

Au moins vingt-deux personnes sont mortes, selon le gouvernement italien. La catastrophe a eu lieu alors qu'un violent orage s'abattait sur la région.

Sous une pluie battante, une partie du pont autoroutier Morandi de l'autoroute A10 s'est effondrée à Gênes (Italie), mardi 14 août, un peu avant midi. Ce dramatique accident a fait au moins vingt-deux morts, selon un nouveau bilan communiqué par Edoardo Rixi, secrétaire d'Etat italien aux Transports. Franceinfo fait le point sur la situation.

>> Images, bilan, causes... Suivez les dernières informations sur l'effondrement d'un pont à Gênes dans notre direct

Que s'est-il passé ?

Alors qu'un violent orage s'abattait sur la région de Gênes, le viaduc, construit sur l'autoroute A10 dans le nord de la ville, s'est en partie effondré vers 11h30. "On était sur l’autoroute italienne. Sur un pont suspendu. Il vient de s’effondrer devant nous. On est partis en courant", raconte sur Twitter une Française sur place.

On était sur l’autoroute italienne. Sur un pont suspendu. Il vient de s’effondrer devant nous. On est partis en courant. On est coincés dans le tunnel sans infos. Pleeaaase — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Parlant d'une "scène apocalyptique", un témoin a déclaré à la chaîne Sky Italia que "huit ou neuf" véhicules roulaient sur le pont quand il s'est effondré. Une vingtaine de véhicules sont concernés, ont ajouté des sources policières citées par Reuters. A cet endroit, le pont est haut d'une cinquantaine de mètres. D'après la direction régionale des pompiers de Gênes, l'infrastructure s'est en grande partie écroulée sur des voies ferrées qu'elle surplombait. La foudre aurait touché la base d'un des piliers du pont auparavant, ce qui pourrait être à l'origine de l'effondrement, selon La Repubblica (en italien).

L'effondrement du viaduc a effleuré les locaux d'une usine produisant de l'énergie dont l'entrée se trouve en contrebas, mais seul le parking semble avoir été touché. L'entreprise était vide à l'approche du 15 août, un jour férié en Italie, à l'exception de la présence d'une équipe de maintenance.

Quel est le bilan ?

Au moins vingt-deux personnes sont mortes, a annoncé Edoardo Rixi, secrétaire d'Etat italien aux Transports. Mais le bilan "risque de s'alourdir", a-t-il précisé. Le ministre italien des Transports et des Infrastructures, Danilo Toninelli, avait dit craindre "une immense tragédie" après cette catastrophe. De son côté, le directeur du centre d'appel des urgences de Gênes a indiqué que quatre blessés graves étaient en cours d'acheminement vers des hôpitaux italiens.

Dans quelle région a eu lieu l'accident ?

La région de Gênes, entre mer et montagne, a un relief très accidenté. Le parcours de l'autoroute est donc jalonné de longs viaducs et de tunnels, dont le pont Morandi. Construit à la fin des années 1960, ce viaduc autoroutier, avec une structure mixte, en ciment armé précontraint et en ciment armé ordinaire, est long de 1 182 mètres et se situe à une hauteur comprise entre 45 et 55 mètres au-dessus du sol. Il avait connu d'importants travaux de rénovation en 2016.

Où en sont les recherches ?

"Les équipes des pompiers sont engagés en nombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées", ont annoncé les pompiers italiens sur Twitter. Néanmoins, une fuite de gaz a obligé les pompiers à évacuer la zone où ils intervenaient, rapporte La Repubblica (en italien). Interrogée par franceinfo, une Française a détaillé le chaos sur place et les difficultés des pompiers pour accéder à la zone.

Voir la vidéo

Quelles sont les réactions ?

"Nous suivons la situation minute par minute, je remercie les 200 pompiers qui sont à l'œuvre pour sauver des vies", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, dans un message posté sur Twitter.

Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite. pic.twitter.com/QHkeaZi9zy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 août 2018

Les deux clubs de football de la ville ont également réagi peu après l'accident. Le Genoa CFC a déclaré "suivre avec une grande appréhension les développements de la situation".

❤️ Il Genoa Cfc sta seguendo con grande apprensione gli sviluppi della situazione riguardanti il crollo del #PonteMorandi. #Genova



➡️ https://t.co/VTScPYYKf6 pic.twitter.com/71mpZ7RMjI — Genoa CFC (@GenoaCFC) 14 août 2018

De son côté, l'UC Sampdoria s'est déclaré "sans voix".

Côté français, Emmanuel Macron a également apporté son soutien à l'Italie dans deux tweets en français et en italien.