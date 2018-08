DIRECT. Effondrement d'un viaduc à Gênes : le bilan s'alourdit à au moins 35 morts après une nuit de recherches dans les décombres

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GENES

: "Il y avait vraisemblablement des signes avant-coureurs donc des décisions auraient dû être prises pour éviter cette tragédie."



Pour Jean-Marc Tanis, "on ne peut pas tout mettre sur le compte de la conception de l'ouvrage. Ce qui est fondamental avec ces ouvrages, c'est de les suivre en faisant des inspections régulières."

: Danilo Toninelli a également annoncé que l'Etat réclamerait également des sanctions significatives contre Autostrade per l'Italia, ajoutant qu'elles pourraient atteindre les 150 millions d'euros. Il a également estimé, sur sa page Facebook, que les dirigeants du concessionnaire devaient démissionner.

: Le ministre des Transports italien, Danilo Toninelli, annonce un audit général des ponts et des tunnels vieillissants dans toute l'Italie, au lendemain de la catastrophe de Gênes. Il a également déclaré avoir lancé une procédure de retrait de la concession autoroutière accordée à la société Autostrade per l'Italia, filiale du groupe Atlantia.

: "Le bilan s'alourdit malheureusement à 35 morts dans la tragédie de Gênes, dont trois enfants de 8, 12 et 13 ans, avec les derniers corps récupérés par les pompiers qui ont travaillé sans repos cette nuit."



Selon la protection civile, environ 35 voitures et trois poids-lourds ont été précipités dans le vide avec l'effondrement du viaduc. Certains passagers s'en sont sortis sans une égratignure mais d'autres manquent encore à l'appel.



: Bonjour @anonyme. Riccardo Morandi a conçu l'essentiel de ses ouvrages en Italie, mais il existe quelques ponts Morandi à travers le monde, notamment en Colombie, en Libye, au Venezuela ou au Canada, d'après le site archinform.net. Selon la liste publiée sur ce site, il n'y a pas de pont Morandi en France.

: Existe-t-il un ou des ponts construits par cet architecte en France ? Merci.

: Avant la catastrophe de Gênes, l'Italie avait déjà connu 10 effondrements de ponts en cinq ans. L'état d'entretien des infrastructures routières est un sujet de débat récurrent dans la péninsule. Franceinfo revient sur quatre accidents notables survenus ces cinq dernières années.









(HO / POLIZIA DI STATO)



: Le nouveau bilan donné par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, fait état d'au moins 35 morts. L'effondrement soudain du pont Morandi a précipité dans le vide, à une hauteur de 45 mètres, environ 35 voitures et quelques camions.

: Il existe d'autres ponts construits par l'ingénieur Riccardo Morandi en Italie. Il y en a un notamment à Agrigente, en Sicile. Il est long de 4km et surtout, il a été partiellement fermé l’an dernier par le maire afin d’engager des travaux de consolidation en raison de risques d’écroulement, indique le Corriere della sera.



: Le bilan s'élève désormais à au moins 35 morts après l'effondrement du pont Morandi, annonce le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini.

: L'écroulement du pont Morandi a fait au moins "une trentaine de morts" hier, selon le ministère de l'Intérieur. En Italie, après le drame, les critiques se font entendre sur l'état de ce viaduc autoroutier inauguré en 1967. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de ce viaduc.









(ANDREA LEONI / AFP)



: Les villes de Nice et Cannes proposent leur aide aux secours après l'effondrement du viaduc à Gênes. Le maire de Nice a notamment soumis l'idée d'accueillir si nécessaire des blessés de la catastrophe. Plus de détails dans notre article.









(REUTERS)



: "On a vu le pylône partir complètement sur la droite, là on a réalisé ce qu'il se passait."



Léonine, se trouvait dans une des voitures qui circulaient sur le pont Morandi à Gênes au moment de l'accident : "On a vu un monsieur arriver en sens inverse en courant et en faisant signe à tout le monde de partir."









(PORTOFINO / IPA / MAXPPP)



: Pour quelles raisons le viaduc autoroutier s'est effondré ? On sait pour l'instant que le pont présentait des fragilités et que "des travaux de consolidation étaient en cours", selon la société italienne des autoroutes. Après cet effondrement, il paraît difficile d'envisager une reconstruction. "Tout le pont Morandi devra être démoli", a estimé le vice-ministre des Infrastuctures, Edoardo Rixi.

: Il est l'heure de la revue de presse. Sans surprise, de nombreux quotidiens consacrent leur couverture à l'effondrement du pont Morandi à Gênes.

























: "On l'a échappé belle, on est des miraculés", témoigne sur France Bleu Azur une famille qui est passée sur le viaduc Morandi cinq minutes avant la catastrophe. "Il y a deux jours on a emprunté le pont, et en revenant on était à cinq minutes de la catastrophe. C'est très traumatisant", témoigne le père de famille.









(VALERY HACHE / AFP)



: L'Italie a été secouée par ce drame, au propre comme au figuré. En parallèle de l'effondrement du pont Morandi, une forte secousse de magnitude 4,7 dans le centre-est du pays a fait trembler la côte adriatique en fin de soirée, selon l'Institut national de géophysique et de vulcanologie. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

: La nuit a été longue pour les sauveteurs en Italie et elle n'est pas terminée. Ils s'activent pour tenter de trouver des survivants sous les débris du viaduc autoroutier, appelé pont Morandi, qui s'est effondré à Gênes. Le bilan, encore provisoire et incertain, est très lourd. Dans la nuit, des sources au ministère de l'Intérieur citées par les médias italiens ont donné un bilan de 31 morts dont cinq non identifiés et 16 blessés, dont 12 graves.









(Valery HACHE / AFP)