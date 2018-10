Italie : les ponts sont dans un état catastrophique

Le drame de Gênes (Italie) a mis en évidence l’extrême fragilité de tout le réseau routier transalpin. Depuis, des dizaines de viaducs ont été fermés, des travaux d’urgence débutés… mais partout les riverains sont en colère. Le viaduc de Cocullo dans les Abruzzes fait 760 mètres de long et s’élève à 30 mètres au-dessus du vide. Ce géant a toutefois les pieds d’argile. “Le problème est l’acier”, explique l’ingénieur Tommaso Giambuzzi. Ce métal est rongé par la neige en hiver et son érosion est accélérée par le sel de la mer voisine.

De grosses négligences dans les années 1970

Quatre piliers au moins sont dans cet état catastrophique. L’acier ne joue plus son rôle de structure et il suffit de gratter avec la main, pour que des pans entiers de béton se décrochent. Tommaso Giambuzzi estime que ce pont, bâti en 1978, est l’un des plus dangereux du pays. L’autre point faible de cette structure est le béton, de mauvaise qualité. Dans les années 1970, les entreprises économisaient sur la qualité des matériaux pour verser des commissions aux hommes politiques qui leur attribuaient les chantiers.