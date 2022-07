Italie : le procès de la catastrophe du pont de Gênes commence jeudi 7 juillet

Quelques bouquets défraîchis, une photo et un chiffre : 43, sur la passerelle dédiée aux victimes du 14 août 2018. Ce jour-là, le pont Morandi, qui surplombe la ville de Gênes (Italie) s’effondre. Il entraîne dans sa chute des dizaines de véhicules et de passagers qui s’écrasent 45 m plus bas. Dans cet enchevêtrement de béton et d’acier, les pompiers extirpent 43 corps, dont 3 Français.



59 accusés à la barre

Par miracle, certains automobilistes s’en sont sortis. "L’avant de ma voiture était dirigé vers le bas. À ce moment-là, j’ai cru mourir", témoigne Davide Capello, survivant. L’enquête met en lumière le mauvais état du pont et l’absence d’entretien. L’ouverture du procès aura lieu jeudi 7 juillet avec 59 accusés. Un nouveau pont a été érigé en un temps record. Ce viaduc, emprunté par des dizaines de milliers de véhicules, est un axe essentiel entre le nord et le sud de l’Italie.