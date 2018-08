Gênes : une entreprise française en deuil

Il y a une semaine, une petite entreprise de déménagement basée à Stains, en Seine-Saint-Denis, perdait deux de ses employés dans la tragédie du viaduc de l'A10 à Gênes (Italie). L'entreprise est toujours sous le choc. Deux de ses chauffeurs empruntaient le pont Morandi dans le même camion au moment où celui-ci s'effondrait. Une semaine après le drame, difficile de se remettre au travail.

Gérer l'après

"Pas le moral. On se pose plein de questions. On réfléchi, on se rappelle de tout ce qu'on a fait ensemble", explique Tabouq Pada, logistien. Sur les images de la catastrophe, le camion de l'entreprise apparaît éventré au milieu des décombres. L'un des deux chauffeurs était âgé de 43 ans et père de trois enfants, le second, 36 ans, allait bientôt se marier. Les deux conducteurs roumains s'étaient installés en France depuis plusieurs années. Dans l'entreprise, tout le monde les appréciait. Sans nouvelles de ses deux chauffeurs, le patron s'est immédiatement rendu en Italie. Il a lui-même constaté leur décès. Aujourd'hui, il tente de gérer l'après avec les 30 autres salariés.