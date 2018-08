Gênes : où en sont les recherches des survivants ?

Deux jours après le drame survenu à Gênes, en Italie, mardi 14 août, les recherches se poursuivent pour trouver des rescapés. Mais il y a-t-il une chance de retrouver des survivants ? "C'est la question que tout le monde se pose", répond la journaliste Anne-Claire Poignard présente sur place. Pour l'instant, "les grues et les pelleteuses continuent de déblayer des tonnes et des tonnes de béton pour permettre aux équipes cynophiles d'avancer dans la recherche de potentiels survivants", poursuit l'envoyé spécial.

Impossible de savoir combien de personnes se trouvent sous le béton

"La nuit a été difficile et le travail des secours est particulièrement périlleux parce que les décombres sont instables et que la partie du pont qui est encore debout est elle-même insécurisée", ajoute la journaliste. Des dizaines de personnes se relaient jour et nuit pour tenter de retrouver des victimes. "Les autorités ont reçu de nombreux signalements de disparus, mais il est impossible de dire combien de personnes se trouvent encore sous le béton", conclut Anne-Claire Poignard.

