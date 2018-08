Gênes : au pied du pont, le quartier condamné

Le drame s'est produit en plein cœur d'un petit quartier populaire. Les habitants vivaient à l'ombre du viaduc depuis des décennies. Mais l'effondrement de la parcelle d'autoroute A10, à Gênes (Italie) mardi 14 août, a sonné la fin de la vie dans les immeubles aux couleurs vives de Sampierdarena. À terme, une partie du quartier va être rasée. Les maisons qui sont sous le pont sont en effet menacées par un nouvel effondrement. Un risque de sur-accident que ne souhaite pas prendre le maire de Gênes, Marco Bucci.

"On ne sait pas ce qu'on va devenir"

Quelque 634 personnes ont déjà été évacuées. "Nous sommes venus chercher quelques vêtements, car nous nous sommes enfuis à toute vitesse, explique un habitant. On n’avait rien pris avec nous et on est revenu avec les pompiers." Il dit vivre à l'hôtel maintenant en attendant la suite. "On ne sait pas ce qu'on va devenir", ajoute une riveraine qui se sent délaissée par les autorités. Certaines familles n'ont eu d'autre choix que de se réfugier dans des gymnases en attendant une meilleure option. Les autorités ont promis de leur proposer des solutions d'ici la fin de l'année.

